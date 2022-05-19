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Рязанцев ждет массовое отключение воды
Воды не будет полдня.

Во вторник, 24 мая, в Рязани массово отключат воду. Об этом сообщил сайт «Водоканала».

Воды не будет с 17:00 24 мая до 5:30 25 мая по адресам:

  • улица Островского, дома № 58-128 (четная сторона) и дома №№ 67-№ 105 (нечетная сторона);
  • улица Ленинского Комсомола, дом № 134/56;
  • улица Высоковольтная, дома № 27-49 (нечетная сторона);
  • улица Октябрьский городок, дома № 8-16, с № 22-32, № 42-52 (четная сторона) и № 7-17, с № 23-27, № 41;
  • № 47-53 (нечетная сторона);
  • улица Строителей, дома № 1-37 (нечетная сторона);
  • улица 10-ая Линия, дома № 2-50 (четная сторона) и дома № 3-39 (нечетная сторона);
  • улица 11-ая Линия, дома № 4-52 (четная сторона) и дома № 3-49 (нечетная сторона);
  • улица 12-я Линия, дома № 2-68 (четная сторона) и дома № 1-57 (нечетная сторона);
  • улица 14-я Линия, дома № 4-64 (четная сторона) и дома № 1-47 (нечетная сторона);
  • улица Осипенко, дома № 48-94 (четная сторона) и дома № 45-89 (нечетная сторона);
  • 1-ый Новопавловский проезд, дома № 2-24 (четная сторона) и дома № 1-25 (нечетная сторона);
  • 2-ой Новопавловский проезд, дома № 2-18 (четная сторона) и дома № 1-17 (нечетная сторона);
  • 3-ий Новопавловский проезд, дома № 2-18 (четная сторона) и дома № 1-21 (нечетная сторона);
  • 4-ый Новопавловский проезд, дома № 2-12 (четная сторона) и дома № 3-17 (нечетная сторона);
  • 5-ый Новопавловский проезд, дома №№ 5, 7,9;
  • улица Новопавловская, дома № 3-21 (нечетная сторона);
  • улица Шевченко, дома № 52-82 (четная сторона) и дома № 59-95 (нечетная сторона);
  • улица Татарская, дома91;
  • улица Высоковольтная, дом № 47 (Рязанский дом ребенка), дом № 33 корпус 2 (детсад № 102).

ЦТП/котельные:

  • улица Высоковольтная, дома №№ 33А, лит. А, 37А;
  • улица Октябрьский городок, дома №№ 7А, 41 Г, 45;
  • улица Шевченко, дом № 93А.

Подачу воды снизят по адресам:

  • улица Островского, дома № 44-54 (четная сторона) и дома № 39-65 (нечетная сторона);
  • улица Ленинского Комсомола, дома № 102-146 (четная сторона) и дома 83-141 (нечетная сторона);
  • улица 9-ая Линия, дома № 2-32 (четная сторона) и дома № 3-19 (нечетная сторона);
  • улица Стройкова, дома № 88-94 (четная сторона) и дома 63-77 (нечетная сторона);
  • улица Гоголя, дома № 50-58 (четная сторона) и дома №№ 47, 49 (нечетная сторона);
  • улица Керамзавод, дома № 1-37 (нечетная сторона) и дома № 2-38 (четная сторона);
  • улица Октябрьский городок, дома №№ 19, 21 и дома № 33-43, 123 (нечетная сторона) и дома № 36-40 (четная сторона);
  • улица Стройкова, дом № 96 (кардиодиспансер);
  • улица Стройкова, дом № 85 (БСМП);
  • улица Стройкова, дом № 79/51 (Роддом № 2);
  • улица Стройкова, дом № 65 корпус 2 (детсад № 85);
  • улица Островского, дом № 44 корпус 2 (детсад № 80);
  • улица Ленинского Комсомола дом № 106 (детсад № 80);
  • улица Островского, дом № 44 корпус 1 (детсад № 88);
  • улица Октябрьский городок, дом № 33а (детсад № 24);
  • улица Керамзавода, дом № 25 А (детсад № 29);

ЦТП/котельные:

  • улица Ленинского Комсомола, дома №№ 85 В, 108А, 76А;
  • улица Керамзавода, дом № 21А;
  • улица Троллейбусный переулок, дом № 6А;
  • улица Гоголя, дом № 52А.

Техническую воду привезут по адресам:

  • улица Высоковольтная, дом № 41 корпус 1 с 17:00 24 мая до 1:00 25 мая;
  • улица Стройкова, дом № 79/51 с 17:00 24 мая до 6:00 25 мая.