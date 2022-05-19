Путин примет решение по индексации соцвыплат

По словам Орешкина, заседание состоится на следующей неделе.

Президент России Владимир Путин на Госсовете примет решение по индексации социальных выплат. Об этом в четверг, 19 мая, заявил помощник главы государства Максим Орешкин, передали РИА Новости.

По словам Орешкина, заседание состоится на следующей неделе. Там глава государства и примет решение по индексации выплат.

«На следующей неделе глава государства проведет Госсовет по вопросам социальной политики, решение по индексации выплат будет принято на этом мероприятии», — пояснил он.