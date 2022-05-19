McDonald’s продаст российский бизнес текущему лицензиату Говору

Говор будет управлять ресторанами под новым брендом.

McDonald’s продаст российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на релиз компании.

Говор будет управлять ресторанами под новым брендом.

Отмечается, что Александр Говор — владелец компании «ГиД». Он управляет 25 ресторанами McDonald’s в Сибири.

Говор будет управлять ресторанами сети под новым брендом.

Ранее McDonald’s заявил, что уходит с российского рынка и продаст свой бизнес.