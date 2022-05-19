Лицензиат Говор назвал первый вариант нового названия McDonald’s

По его словам, возможное будущее название — «МакГовор».

Будущий владелец McDonald’s Александр Говор раскрыл один из вариантов нового названия сети быстрого питания. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил сам предприниматель, передал Telegram-канал Shot.

По его словам, возможное будущее название — «МакГовор».

Говор также подтвердил, что все традиции производства будут сохранены. А руководить ресторанами будет топ-менеджер Алексей Николаюк.

Ранее стало известно, что McDonald’s продаст российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору.