Глава Белгорода заявил об обстрелах 19 домов со стороны Украины

В результате происшествия пострадали 19 домов, 14 из них обстреливали повторно.

Украинские военные обстреляли 19 домов в Белгородской области. Об этом в четверг, 19 мая, написал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Обстрел велся в селе Солохи. В результате происшествия пострадали 19 домов, 14 из них обстреливали повторно.

«В общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах», — подчеркнул глава Белгорода.

Также Гладков добавил, что ранее подрядчики уже выполнили временные перекрытия разбитых окон и кровли. Однако работы остановили до стабилизации ситуации.

Фото пресс-службы главы Белгорода