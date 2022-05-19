Глава Белгорода заявил об обстрелах 19 домов со стороны Украины
В результате происшествия пострадали 19 домов, 14 из них обстреливали повторно.
Украинские военные обстреляли 19 домов в Белгородской области. Об этом в четверг, 19 мая,
Обстрел велся в селе Солохи. В результате происшествия пострадали 19 домов, 14 из них обстреливали повторно.
«В общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах», — подчеркнул глава Белгорода.
Также Гладков добавил, что ранее подрядчики уже выполнили временные перекрытия разбитых окон и кровли. Однако работы остановили до стабилизации ситуации.
Фото пресс-службы главы Белгорода