А что в кино? «Клон», «Будь моими глазами» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Клон»

Фантастический боевик «Клон» режиссера и сценариста Райли Стернса рассказывает о мире будущего, в котором люди вынуждены доказывать свое право на существование поединками с клонами. Когда специалисты ставят Саре тяжелый диагноз, она приобретает собственного двойника, чтобы он заботился о близких. Но когда девушка выздоравливает и решает деактивировать клона, она сталкивается с новым суровым законом. И теперь ей придется сойтись в битве с опасным противником — идеальной версией самой себя. Оценка на сайте IMDb — 6.7, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 72%.

«Будь моими глазами»

Следующая новинка — канадский триллер «Будь моими глазами». Героиня фильма — незрячая девушка Софи, которую приглашают пожить в роскошном уединенном особняке в отсутствие хозяев. Вскоре в дом вламываются грабители, и единственная надежда Софи на спасение — приложение, которое позволяет связаться со случайным волонтером, по видеосвязи описывающим происходящее вокруг. Ее глазами стал ветеран военной службы Келли, и вместе им предстоит найти выход из западни. Оценка на Кинопоиске — 5.5, на сайте IMDb — 5.8, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 79%.

«Узник»

Еще один криминальный триллер на этой неделе — индийский фильм «Узник». Главный герой — бывший заключенный Дилли впервые после выхода из тюрьмы пытается встретиться со своей дочерью. Однако попытки встречи срываются из-за рейда по борьбе с наркотиками. Чтобы увидеть дочь, Дилли вынужден помогать полиции. Оценка на сайте IMDb — 8.5.

«Четыре хороших дня»

Фильм «Четыре хороших дня» режиссера Родриго Гарсии с Милой Кунис в главной роли был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая песня». Героиня картины Молли пытается совладать с наркозависимостью при поддержке своей матери Деб. Они долгое время не общались и теперь должны вместе пережить все травмы, которые нанесли друг другу. Оценка на Кинопоиске — 6.3, на сайте IMDb — 6.4, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 54%.

«Приплыли»

Российская комедия «Приплыли» режиссера Юрия Ярушникова рассказывает о молодом романтичном парне по имени Паша, который мечтает сделать своей девушке предложение, разыграв сцену из «Титаника» на палубе яхты. Однако у отца Паши совсем другие планы — яхта нужна ему, чтобы провернуть одну не очень законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается чередой безумных событий, из которых кораблекрушение — далеко не самая большая.

«Ника»

Биографическая драма «Ника» рассказывает о российской поэтессе Нике Турбиной — юном вундеркинде, покорившей всю страну своими пронзительными стихами. В детском возрасте у нее было все: слава, гастроли, богемные вечеринки. Но вот ей 27 лет — и у нее уже нет ни славы, ни стихов и самое тяжелое — нет вдохновения. Ника больше не пишет стихи и пытается разобраться в себе: куда исчез тот ее «голос», почему она больше не чувствует любви матери и сможет ли когда-нибудь быть счастлива, как все? Знакомство с веселым и независимым Иваном дает Нике надежду на это счастье и дарит забытое вдохновение. Рейтинг ожиданий на Кинопоиске — 97%.

«Решала: Брат»

Еще одна российская новинка — криминальный боевик «Решала: Брат». Герой фильма Каша твердо решает начать жизнь с чистого листа, но прошлое не готово так просто его отпустить. Опасные люди являются за ним прямо в реабилитационный центр, и с этого момента Каше приходится пуститься в бега. В родном городе он пытается спасти от тюрьмы своего брата и девушку Асю, которую стремительно затягивает зависимость и криминал. Рейтинг ожиданий на Кинопоиске — 87%.

«Мораль»

Российский фильм «Мораль» — эксклюзивная премьера, картина снятая в городе Находка местными энтузиастами, обычными жителями. В ней показана жизнь Приморского края красивая, но с острым сюжетом. В этой истории нет хорошего конца, ведь у каждого из героев этой истории — своя мораль.

«Приключения Царя»

А теперь расскажем о мультипликационных новинках. Армянский мультфильм «Приключения Царя» показывает события произошедшие во время античной олимпиады, когда в Греции встречаются лучшие атлеты. Среди славных спортсменов оказался самый настоящий Царь, прибывший из одного далекого, но очень солнечного тридевятого царства. Вместе с ним в команде — прекрасная жена, острая на язык теща, смышленая дочурка и даже домашний аист. А за ними по пятам следует коварный злодей, который хочет погубить правителя страны за ее пределами и занять трон. Оценка на сайте IMDb — 8.1.

«Крутые яйца 2»

Еще одна мультипликационная премьера — мексиканский анимационный фильм «Крутые яйца 2». Продолжение приключений отважного петуха Тото, который на этот раз будет не один, а со своими прекрасными птенцами. Тото и его друзья должны спасти своих птенцов, которых забрали на гурманское мероприятие в Африку. Оценка на сайте IMDb — 5.5.