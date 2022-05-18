В полиции прокомментировали задержание двух мужчин в центре Рязани

Ранее появилось фото с задержанием полицией двух мужчин на улице Высоковольтной.

В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали задержание двух мужчин в центре Рязани.

«В городе и районах области проходят оперативно-профилактические мероприятия, в том числе, в определенных законом случаях, с доставлением граждан в отделы полиции для проверки», — сообщили в УМВД.

Ранее появилось фото с задержанием полицией двух мужчин на улице Высоковольтной.