Полиция опубликовала фотографии с места ДТП на улице Циолковского

Авария случилась во вторник, 17 мая.

Полиция опубликовала фотографии с места аварии в центре Рязани. Об этом сообщило региональное УМВД.

Напомним, авария случилась во вторник, 17 мая, примерно в 7:20, около дома № 6 по улице Циолковского.

По предварительным данным, 84-летний рязанец на Hyundai на нерегулиремом перекрестке врезался в Lada Priora, за рулем которой был 36-летний житель Спасского района.

В результате пенсионер получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.