В Рязани из-за ДТП на улице Циолковского собралась пробка

Кадры с места аварии опубликовали в соцсетях.

В Рязани столкнулись два автомобиля. Кадры с места происшествия во вторник, 17 мая, опубликовали в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Авария случилась на улице Циолковского. Судя по кадрам, оба автомобиля получили сильные повреждения.

Согласно данным «Яндекс.Карты», на момент 8:50 из-за ДТП собралась пробка. Движение затруднено в обе стороны.

Позже в полиции рассказали подробности произошедшего. Также появились новые фотографии с места аварии.