В аварии на улице Циолковского пострадал водитель иномарки

Авария случилась утром во вторник, 17 мая. Из-за нее образовалась пробка.

В аварии на улице Циолковского пострадал человек. Подробности случившегося сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась во вторник, 17 мая, примерно в 7.20 вблизи дома № 6 по улице Циолковского. Там 84-летний рязанец на Hyundai на нерегулируемом перекрестке врезался в Lada Priora, за рулем которой был 36-летний житель Спасского района.

В аварии пострадал водитель Hyundai. Ему потребовалась медицинская помощь.

Напомним, кадры с места аварии появились в соцсетях. Из-за ДТП на дороге собрались утренние пробки. Позже полиция опубликовала новые фотографии произошедшего.