Двух иностранцев осудят за изнасилование несовершеннолетней в Рязани

Инцидент произошел 20 июня 2021 года.

Двух безработных иностранцев осудят за изнасилование 17-летней девушки в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома .

Инцидент произошел 20 июня 2021 года на берегу Плетенки.

Двое мужчин 1995 и 1997 года рождения изнасиловали девушку. Также совершили насильственные действия в отношении неё, подавив побоями волю к сопротивлению. После преступления злоумышленники скрылись с места.

Следствие получило доказательство причастности мужчин. Их обвиняют в преступлениях против половой свободы несовершеннолетней (пункт «а» части 3 статьи 131, пункт «а» части 3 статьи 132 УК РФ). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.