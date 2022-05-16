В Рязанской области простились с погибшим на Украине Никитой Амановым

Молодого человека отпевали в Покровском женском монастыре. Никиту Аманова похоронили с воинскими почестями.

В понедельник, 5 мая, в Михайловском районе простились с Никитой Амановым, погибшим на Украине. Об этом сообщил глава района Евгений Сидоров.

«Никита погиб при исполнении воинского долга 5 мая 2022 года. За мужество, отвагу и самоотверженность указом президента рядовой Аманов награжден Орденом Мужества посмертно», — рассказал Сидоров.

Он сообщил, что молодого человека отпевали в Покровском женском монастыре. Никиту Аманова похоронили с воинскими почестями.

Евгений Сидоров поблагодарил мать погибшего за воспитание сына.

«Скорблю вместе с семьей героя», — написал глава района.