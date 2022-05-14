В Рязани на Московском шоссе в ДТП погиб человек

В Рязани на Московском шоссе в субботу, 14 мая, в аварии погиб человек. Фото лежащего без движения опубликовали в соцсетях.

В Рязани на Московском шоссе в субботу, 14 мая, в аварии, по предварительным данным, погиб человек. Фото с места ДТП опубликовали в соцсетях .

По словам очевидца, на месте происшествия в 5:47 стояла машина ДПС.

«Лежал человек на дороге. Больше машин не видели рядом», — говорится в сообщении.

В полиции рассказали подробности случившегося.