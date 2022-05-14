В Рязани на более чем десяти улицах отключили электричество

В Рязани произошло аварийное отключение электричества на более чем десяти улицах. Об этом сообщает диспетчер МУП РГРЭС.

В Рязани произошло аварийное отключение электричества на более чем десяти улицах. Об этом в субботу, 14 мая, сообщает диспетчер МУП РГРЭС.

В настоящее время света нет на улицах: Есенина, Горького, Старообрядческий проезд, Машиностроителей, Пронская, Родниковая, Тепличная, Чайкиной, Пугачева, Братиславская, Связи, Трудовая, Южный переулок, Разина, Ломоносова, 1-я и 2-я Механизаторов. Телевизионная.

Идут ремонтные работы. Электроснабжение планируют восстановить в течение трех часов с момента отключения.