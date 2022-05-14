В Кальном остановили пьяного рязанца на легковушке

В Рязани на улице Быстрецкой остановили рязанца, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на улице Быстрецкой остановили рязанца, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники отдельного батальона ППС полиции во время патрулирования в Советском районе обратили внимание на пешехода, который неуверенной походкой направлялся к припаркованному на улице Быстрецкой автомобилю. Когда мужчина сел в Kia Rio и тронулся с места, полицейские предположили, что водитель пьян, и остановили машину. При общении с 25-летним рязанцем правоохранители отметили покраснение кожи и устойчивый запах алкоголя изо рта.

На место происшествия вызвали наряд ГИБДД. Медосвидетельствование показало результат 0,253 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении, мужчине грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.