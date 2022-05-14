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Павел Малков обсудил проблемные вопросы региона со своими заместителями
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков проводит рабочие встречи с членами правительства региона. Состоялись встречи с первым заместителем председателя правительства Анной Росляковой и зампредседателя правительства Евгением Беленецким.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков проводит рабочие встречи с членами правительства региона. Состоялись встречи с первым заместителем председателя правительства Анной Росляковой и зампредседателя правительства Евгением Беленецким.

Малков обсудил с Анной Росляковой сложившуюся социально-политическую ситуацию, вопросы развития муниципальных образований и взаимодействия с общественными организациями, сообщает пресс-служба правительства региона.

Беленецкий рассказал о ходе ремонта автодорог, работе в сфере жилищного строительства, выполнении программы по переселению из аварийного жилья. Обсудили проблемные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и планы по модернизации в районах системы водоснабжения.

Также Беленецкий сообщил Малкову о ходе строительства объектов соцсферы в рамках нацпроектов. Строительство главного лечебного корпуса онкодиспансера завершается: заканчиваются отделочные работы, закупается необходимое оборудование. В этом году в районах собираются сдать в эксплуатацию 12 ФАПов и одну врачебную амбулаторию.

«Все, что запланировано, должно быть сдано в срок и с хорошим качеством», — подчеркнул Малков.