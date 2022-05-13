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Врио рязанского губернатора Павел Малков пожаловался на нехватку сна
Чиновник начал заседание с обсуждения посевной кампании, а после завершения основного заседания вернулся к этому вопросу.

Врио рязанского губернатора Павел Малков пожаловался на нехватку сна. Об этом глава региона заявил в пятницу, 13 мая, на заседании правительства.

Чиновник начал заседание с обсуждения посевной кампании, а после завершения основного заседания вернулся к этому вопросу."Для меня сегодня первое заседание правительства, ну и врио губернатора тоже как оказалось человек, которому надо иногда спать… поэтому немножко вначале я дал такой небольшой сбой", — подчеркнул Малков.

Напомним, во вторник, 10 мая, Владимир Путин назначил Малкова врио губернатора после ухода Любимова.