Врио губернатора Рязанской области Павел Малков встретился с Аркадием Фоминым

Чиновники обсудили главные направления работы депутатов облдумы и их участие в социально значимых проектах и инициативах.

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков встретился с главой облдумы Аркадием Фоминым. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Встреча состоялась в четверг, 12 мая. Чиновники обсудили главные направления работы депутатов и их участие в социально значимых проектах и инициативах.

Так, председатель регионального парламента рассказал Малкову о деятельности экспертных советов: по социальной поддержке граждан и по вопросам оказания содействия бизнесу. Отмечается, что они созданы в период санкций. Также на площадке заксобрания обсуждают наиболее проблемные вопросы. В частности, речь шла о подготовке летних лагерей и обеспечение сирот жильем.

Малков отметил, что для него как главы региона крайне важно знать мнение экспертного сообщества с подобных площадок.

Обсуждалось также проведение в думе правительственных часов. На последнем речь зашла о реконструкции и строительстве дорог. По его итогам депутаты совместно с региональным правительством готовят проект постановления. По мнению врио губернатора, в этой работе главное правильно расставить приоритеты, повысить эффективность и обеспечить строгий контроль за исполнением. «В этой работе важность депутатского контроля сложно переоценить» — подчеркнул Павел Малков.