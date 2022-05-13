В Сараевском районе «десятка» сбила пешехода

На пешехода составили протокол по статье 12.29. части 1 КоАП РФ.

В селе Кривское Сараевского района водитель «ВАЗ-2110» сбил пешехода 2003 года рождения. Об этом пишет ИД «Пресса».

ДТП произошло в четверг, 12 мая, в 21:55 на пересечении улиц Почтовой и Большой дороги.

Пешеход шел по середине дороги. Он и водитель «десятки» были трезвыми. На пешехода составили протокол по статье 12.29. части 1 КоАП РФ.

Пострадавшего госпитализировали. Водитель не пострадал.