Экс-подполковника ФСБ осудили на 13 лет колонии строгого режима за госизмену

По версии органа, полковник работал на разведку зарубежного государства. При этом он признал вину, однако отказался давать показания.

Экс-подполковника ФСБ осудили на 13 лет колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Приговор огласил Второй западный военный окружной суд. По версии органа, полковник работал на разведку зарубежного государства. При этом он признал вину, однако отказался давать показания.

«Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 300 тысяч рублей за госизмену Дмитрия Казакова, он был лишен воинского звания подполковника запаса ФСБ», — отметила собеседница агентства.

Из-за того, что подобные дела рассматриваются в закрытом режиме, других деталей нет.