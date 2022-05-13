Экс-подполковника ФСБ осудили на 13 лет колонии строгого режима за госизмену
По версии органа, полковник работал на разведку зарубежного государства. При этом он признал вину, однако отказался давать показания.
Экс-подполковника ФСБ осудили на 13 лет колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщило
Приговор огласил Второй западный военный окружной суд. По версии органа, полковник работал на разведку зарубежного государства. При этом он признал вину, однако отказался давать показания.
«Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 300 тысяч рублей за госизмену Дмитрия Казакова, он был лишен воинского звания подполковника запаса
Из-за того, что подобные дела рассматриваются в закрытом режиме, других деталей нет.