В рязанском Лесопарке пройдет выставка бездомных собак и кошек
Выставка создана, чтобы пристроить находящихся на попечении приютом и волонтеров собак и кошек в добрые руки.
Рязанцев приглашают на выставку бездомных животных «Пойдем домой!». Она состоится 4 июня в 11.00 в Лесопарке.
Выставка создана, чтобы пристроить находящихся на попечении приютом и волонтеров собак и кошек в добрые руки.
Владельцам бездомных животным просьба предварительно записаться по телефону и успеть на регистрацию. В день мероприятия она начнется в 10.30.
Для участия в выставке у животного должен быть ветеринарный паспорт со всеми прививками (комплекс и бешенство).
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