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В рязанском Лесопарке пройдет выставка бездомных собак и кошек
Выставка создана, чтобы пристроить находящихся на попечении приютом и волонтеров собак и кошек в добрые руки.

Рязанцев приглашают на выставку бездомных животных «Пойдем домой!». Она состоится 4 июня в 11.00 в Лесопарке.

Выставка создана, чтобы пристроить находящихся на попечении приютом и волонтеров собак и кошек в добрые руки.

Владельцам бездомных животным просьба предварительно записаться по телефону и успеть на регистрацию. В день мероприятия она начнется в 10.30.

Для участия в выставке у животного должен быть ветеринарный паспорт со всеми прививками (комплекс и бешенство).

Звонить по телефону: +7 (903) 640-78-88.

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