В Москве до конца года разрешили продавать на стадионах пиво и вино

Уточняется, что крепость алкогольных напитков не должна превышать 16,5%.

В Москве до конца года разрешили продавать на стадионах пиво и вино. Об этом говорится в постановлении правительства региона.

Власти Москвы в качестве эксперимента разрешили до 31 декабря 2022 года продавать алкоголь на стадионах, в музеях и концертных залах при наличии соответствующей лицензии и оказании услуг общественного питания. Также продавать алкоголь разрешили на летних верандах кафе.

Уточняется, что крепость алкогольных напитков не должна превышать 16,5%.

Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях в России запретили 1 января 2005 года.