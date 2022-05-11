В Москве до конца года разрешили продавать на стадионах пиво и вино
Уточняется, что крепость алкогольных напитков не должна превышать 16,5%.
В Москве до конца года разрешили продавать на стадионах пиво и вино. Об этом говорится в
Власти Москвы в качестве эксперимента разрешили до 31 декабря 2022 года продавать алкоголь на стадионах, в музеях и концертных залах при наличии соответствующей лицензии и оказании услуг общественного питания. Также продавать алкоголь разрешили на летних верандах кафе.
Уточняется, что крепость алкогольных напитков не должна превышать 16,5%.
Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях в России запретили 1 января 2005 года.