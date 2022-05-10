В Рязани простились с Вячеславом Белоусовым, погибшим на Донбассе
Соболезнования семье и близким погибшего воина выразил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Во вторник, 10 мая, в Рязани простились с погибшим во время спецоперации на Донбассе гвардии старшим сержантом Вячеславом Белоусовым, заместителем командира взвода разведывательной роты 137 гвардейского парашютно-десантного полка.
С погибшим простились родные и близкие военнослужащего, представители правительства, администрации, Рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования семье и близким погибшего воина.