В Сочи погиб гендиректор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский

Он сорвался со скалы во время спуска на маршруте к Ачипинской крепости. Медики не смогли его спасти.

В Сочи погиб гендиректор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщил telegram-канал Shot.

37-летний Круковский сорвался со скалы во время спуска на маршруте к Ачипинской крепости. Медики не смогли его спасти.

Его смерть подтвердил глава Минприроды Александр Козлов. Он заявил, что Круковский сделал для туристической отрасли Сочи больше, чем «кто-либо».

«Круковский сделал для туристической отрасли Сочи больше, чем кто-либо. Превратил „Красную Поляну“ в курорт мирового уровня. И, развивая туризм, всегда искал гармонию с природой. До последней минуты…».

Андрей Круковский с 2015 года входит в совет директоров компании, а с 2019 года руководил курортом.

Прощание с Круковским состоится 3 мая в Красной Поляне.

Фото www.yuga.ru