В Сочи погиб гендиректор курорта «Красная Поляна» Андрей Круковский. Об этом в воскресенье, 1 мая,
37-летний Круковский сорвался со скалы во время спуска на маршруте к Ачипинской крепости. Медики не смогли его спасти.
Его смерть подтвердил глава Минприроды Александр Козлов. Он заявил, что Круковский сделал для туристической отрасли Сочи больше, чем «кто-либо».
«Круковский сделал для туристической отрасли Сочи больше, чем кто-либо. Превратил „Красную Поляну“ в курорт мирового уровня. И, развивая туризм, всегда искал гармонию с природой. До последней минуты…».
Андрей Круковский с 2015 года входит в совет директоров компании, а с 2019 года руководил курортом.
Прощание с Круковским состоится 3 мая в Красной Поляне.
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