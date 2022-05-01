В полиции прокомментировали инцидент в сасовском кафе, куда ворвались силовики

Ранее появилась информация, что в кафе «Оазис» в Сасове приехала полиция и омоноцы. Очевидцы сообщили, что «посетителей положили в пол», а девушек вывели из заведения.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что в Сасовском районе проходили оперативно-профилактические мероприятия.

Ранее появилась информация, что в кафе «Оазис» в Сасове приехала полиция и омоноцы. Очевидцы сообщили, что «посетителей положили в пол», а девушек вывели из заведения.

В пресс-службе регионального управления МВД отметили, что «оперативно-профилактические» мероприятия проходят во всех районах области.