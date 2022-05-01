В Курской области частично обрушился железнодорожный мост
Мост частично обрушился в 11:20 на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор.
В Курской области частично обрушился железнодорожный мост. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в
По его словам, мост частично обрушился в 11:20 на 67 километре пути Суджа-Сосновый Бор. Спецслужбы установят причины ЧП.
Отмечается, что дорога использовалась для товарных составов.
Никто не пострадал.
«Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает», — отметил Старовойт.