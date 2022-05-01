В Касимове 38-летний мужчина изнасиловал малознакомую женщину
Он пришел к ней домой и надругался.
В Касимове на местного жителя завели уголовное дело за изнасилование женщины. Подробности в воскресенье, 1 мая, сообщил региональный следком.
Инцидент произошел 28 апреля 2022 года. Подозреваемый находился в гостях у случайной знакомой. В какой-то момент он напал на нее и изнасиловал. После этого пострадавшая обратилась в полицию.
Злоумышленника задержали. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время назначены судебные экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия.
Расследование продолжается.