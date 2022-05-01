В Касимове 38-летний мужчина изнасиловал малознакомую женщину

Он пришел к ней домой и надругался.

В Касимове на местного жителя завели уголовное дело за изнасилование женщины. Подробности в воскресенье, 1 мая, сообщил региональный следком.

Инцидент произошел 28 апреля 2022 года. Подозреваемый находился в гостях у случайной знакомой. В какой-то момент он напал на нее и изнасиловал. После этого пострадавшая обратилась в полицию.

Злоумышленника задержали. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время назначены судебные экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия.

Расследование продолжается.