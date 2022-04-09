Зеленский озвучил «единственный выход для Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с немецким Bild назвал переговоры с Москвой единственным способом решить конфликт.

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с немецким Bild назвал переговоры с Москвой единственным способом решить конфликт.

«Сегодня у Украины нет другого выхода, кроме как садиться за стол переговоров с Россией», — заявил Зеленский.

По словам лидера Украины, президент России Владимир Путин — единственный человек, чьи решения влияют на итоги ситуации.

Ранее Зеленский на брифинге после встречи с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером сообщил, что Киев «готов и бороться, и искать дипломатические пути».