Россиян предупредили о действиях мошенников под видом инвестсоветников

Эксперты предупредили россиян о действиях мошенников в соцсетях под видом инвестсоветников. Злоумышленники дают советы о защите сбережений, при этом вернуть попавшие к ним деньги через криптообменник или платежный сервис невозможно.

Эксперты предупредили россиян о действиях мошенников в соцсетях под видом инвестсоветников. Злоумышленники дают советы о защите сбережений, при этом вернуть попавшие к ним деньги через криптообменник или платежный сервис невозможно. Об этом рассказал РИА Новости менеджер продуктов компании «Винвестор» Андрей Тарасов.

По словам Тарасова, такие «инвестиционные советники» ищут жертв в соцсетях и мессенджерах. Если человек заинтересовался, его переключают на якобы профессионального советника по инвестициям, имя и должность которого подделывают под реального специалиста из реестра Банка России. В наличии у специалиста есть документы о профильном образовании и повышении квалификации, выписка из реестра Банка России и свидетельство о членстве в финансовой саморегулируемой организации, отметил Тарасов.

На первый взгляд мошенник не вызывает подозрений, хотя скрывает свое лицо, объясняя это опасениями перед криминальными элементами, которые могут использовать чужую биометрию. Человеку предлагают открыть счет на 300-600 тысяч рублей и настаивают, чтобы пополнение происходило через криптообменник или один из платежных сервисов.

Когда счет резко уходит в минус, злоумышленник поясняет, что это временно и надо купить страховку и еще пополнить счет. Также предлагают взять кредит. Понимая, что попали в ловушку, жертвы обращаются в полицию, но вернуть средства уже невозможно.

«Чтобы обезопасить себя, помните, легальные инвестиционные советники не оказывают консультации в соцсетях. Для поиска надежных консультантов существуют специализированные сервисы, где размещаются проверенные специалисты, имеющие квалификацию или состоящие в реестре Банка России. Взаимодействие со специалистом через эти площадки гарантирует защиту от мошенников», — пояснил финансист.

Он добавил, что легальные советники не рекомендуют использовать ни PayPal, ни QIWI Кошелек, ни криптообменники, и они не склоняют брать кредит для продолжения спекуляций.