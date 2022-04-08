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В Рязани неизвестный угнал машину и устроил на ней три аварии
Инцидент произошел в пятницу, 8 апреля, примерно в 08:00 около детского сада № 147 «Мозаика» на Касимовском шоссе.

В Рязани неизвестный угнал машину и устроил на ней три аварии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в пятницу, 8 апреля, примерно в 08:00 около детского сада № 147 «Мозаика» на Касимовском шоссе. Неизвестный мужчина разбил стекло у темно-серой Lada Granta и угнал ее.

После этого он устроил три аварии и в 08:10 съехал в кювет на улице Большой у дома № 48. Он бросил машину и ушел в сторону Дядькова. На перекрестке с улицей Сережина гора мужчина бросил камень в стоящую в пробке бежевую Skoda Octavia и повредил ей заднее крыло.

Очевидцы рассказали, что он вел себя неадекватно, жестикулировал руками и ругался на водителей.

Приметы мужчины: славянской внешности, на вид 20-30 лет, рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Он был одет в черную короткую куртку, черные штаны, темную обувь, возможно, в темную шапку.

Очевидцев произошедшего и владельцев видеорегистраторов, на запись которых мог попасть мужчина, просят позвонить по телефонам +7 (999) 373-01-75 или 02 (102/112 — с мобильных операторов).