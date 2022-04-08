В Рязани ищут свидетелей наезда на пешехода в Дядькове
На улице Центральной около дома № 30 Renault Logan белого цвета наехал на пешехода, лежащего на дороге. После этого водитель скрылся с места аварии.
В Рязани ищут свидетелей наезда на пешехода в Дядькове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла 26 марта 2022 года. На улице Центральной около дома № 30 Renault Logan белого цвета наехал на пешехода, лежащего на дороге. После этого водитель скрылся с места аварии.
Пешеход получил серьезные травмы.
Всех, у кого есть информация о ДТП, попросили обратиться по телефонам: