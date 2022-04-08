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В Рязани ищут свидетелей наезда на пешехода в Дядькове
На улице Центральной около дома № 30 Renault Logan белого цвета наехал на пешехода, лежащего на дороге. После этого водитель скрылся с места аварии.

В Рязани ищут свидетелей наезда на пешехода в Дядькове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 26 марта 2022 года. На улице Центральной около дома № 30 Renault Logan белого цвета наехал на пешехода, лежащего на дороге. После этого водитель скрылся с места аварии.

Пешеход получил серьезные травмы.

Всех, у кого есть информация о ДТП, попросили обратиться по телефонам: +7 (4912) 29-95-86, 29-74-54, а так же по адресу: Рязань улица Лесная, дом № 28 (ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области).