В Рязани ищут свидетелей наезда на пешехода в Дядькове

На улице Центральной около дома № 30 Renault Logan белого цвета наехал на пешехода, лежащего на дороге. После этого водитель скрылся с места аварии.

В Рязани ищут свидетелей наезда на пешехода в Дядькове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 26 марта 2022 года. На улице Центральной около дома № 30 Renault Logan белого цвета наехал на пешехода, лежащего на дороге. После этого водитель скрылся с места аварии.

Пешеход получил серьезные травмы.