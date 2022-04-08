В массовой аварии у гипермаркета «Глобус» пострадал водитель «Шкоды»

Авария произошла в пятницу, 8 апреля, на улице Большой.

В массовой аварии у гипермаркета «Глобус» пострадал водитель «Шкоды». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в пятницу, 8 апреля, на улице Большой. В полиции уточнили, что столкнулись три машины: Skoda Octavia, Volkswagen Polo и Toyota Auris.

В аварии травмы получил водитель Skoda. Проводится проверка.

Ранее о ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.