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В массовой аварии у гипермаркета «Глобус» пострадал водитель «Шкоды»
Авария произошла в пятницу, 8 апреля, на улице Большой.

В массовой аварии у гипермаркета «Глобус» пострадал водитель «Шкоды». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в пятницу, 8 апреля, на улице Большой. В полиции уточнили, что столкнулись три машины: Skoda Octavia, Volkswagen Polo и Toyota Auris.

В аварии травмы получил водитель Skoda. Проводится проверка.

Ранее о ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.