Стала известна личность задержанного после нападения на главреда «Новой газеты»

На главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова напали в поезде «Москва-Самара» в четверг, 7 апреля. Его облили масляной краской с ацетоном.

Стала известна личность мужчины, напавшего на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Об этом сообщил Telegram-канал « 112 ».

Нападавшим оказался 37-летний предприниматель Илья Марковец.

Выяснилось, что он — специалист в области проведения исследований с использованием полиграфа. В сообщении отмечается, что мужчина объяснил полицейским свои действия тем, что против предателей.

Напомним, на Муратова напали в поезде «Москва-Самара» в четверг, 7 апреля. Его облили масляной краской с ацетоном.