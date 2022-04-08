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Рязанских производителей продуктов питания оштрафовали на два миллиона рублей за фальсификат
В 2021 году за изготовление фальсифицированной продукции 11 производителей привлекли к административной ответственности по статье 14.43 КоАП.

Рязанских производителей продуктов питания оштрафовали на два миллиона рублей за фальсификат. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В 2021 году за изготовление фальсифицированной продукции 11 производителей привлекли к административной ответственности по статье 14.43 КоАП («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»). Предприятия оштрафовали почти на два млн рублей.

Региональный Россельхознадзор также контролирует качество продукции, поставляемой на МП «Детское питание», которое предоставляет питание в школы Рязани. В 2021 году из 12 образцов молочной продукции, которые отобрали на предприятии, пять проб не соответствовали ГОСТу.

Так, за некачественный творог, в составе которого нашли бензойную кислоту, рязанское предприятие ООО ПО «Раздолье» оштрафовали на 50 тысяч рублей. Брянский производитель сыра с растительными жирами ТнВ «Сыр Стародубский» оштрафован на 150 тысяч рублей.

В 2022 году в мясной и молочной продукции для школьного питания нарушений не нашли.