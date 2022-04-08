Россиян предупредили о продукции Kinder с сальмонеллой

Роспотребнадзор принимает меры по выявлению и изъятию из оборота пищевой продукции.

Роспотребнадзор сообщил о сальмонеллы в некоторых продуктах Kinder. Сообщение опубликовали на сайте надзорного органа.

Отмечается, что Salmonella Typhimurium может встретиться в продуктах Kinder happy moments, Kinder circus, Kinder mix, Kinder uovo maxi, Schokobons, Mix cross cat kinder, Happy snack.

Роспотребнадзор принимает меры по выявлению и изъятию из оборота пищевой продукции.