Дебошира, который разбил машину в Песочне, поместили в психиатрическую больницу
Бригаде медиков мужчину передали полицейские, сейчас он находится в Областной клинической психиатрической больнице имени Баженова.
Дебошира, который разбил машину в Песочне, поместили в психиатрическую больницу. Об этом в четверг, 7 апреля, РЗН. инфо сообщил собственный источник.
По его словам, бригаде медиков мужчину передали полицейские, сейчас он находится в Областной клинической психиатрической больнице имени Баженова.
Напомним, в понедельник, 4 апреля, рязанцы выложили в соцсети видео, где полуголый мужчина сидит на проезжей части. Позже появилась информация, что он разбил стекло, а также несколько раз ударил ногами по автомобилю. Полиция установила личность мужчины.
Позже в сеть попало видео, как дебошир разделся на дороге и отрабатывал боевые приемы.