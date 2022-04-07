Дебошира, который разбил машину в Песочне, поместили в психиатрическую больницу

Бригаде медиков мужчину передали полицейские, сейчас он находится в Областной клинической психиатрической больнице имени Баженова.

Дебошира, который разбил машину в Песочне, поместили в психиатрическую больницу. Об этом в четверг, 7 апреля, РЗН. инфо сообщил собственный источник.

По его словам, бригаде медиков мужчину передали полицейские, сейчас он находится в Областной клинической психиатрической больнице имени Баженова.

Напомним, в понедельник, 4 апреля, рязанцы выложили в соцсети видео, где полуголый мужчина сидит на проезжей части. Позже появилась информация, что он разбил стекло, а также несколько раз ударил ногами по автомобилю. Полиция установила личность мужчины.

Позже в сеть попало видео, как дебошир разделся на дороге и отрабатывал боевые приемы.