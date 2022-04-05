Ставшего мемом полуголого рязанца сняли во время отработки боевых приемов на дороге

На кадрах видно, что рязанец на проезжей части в нижнем белье размахивает руками и ногами, имитируя боевые приемы.

Ставшего мемом полуголого рязанца сняли во время отработки боевых приемов на дороге. Ролик опубликовали в соцсетях, во вторник, 5 апреля.

На кадрах видно, что рязанец на проезжей части в нижнем белье размахивает руками и ногами, имитируя боевые приемы. Рядом с ним на асфальте лежит одежда.

Днем ранее очевидцы опубликовали видео, на которых тот же самый рязанец вначале конфликтует с водителем машины, а позже сидит полуголым на проезжей части. В полиции прокомментировали инцидент. Как отметили в пресс-службе, проверка в отношении мужчины продолжается.