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Россиян предупредили о фейковой выплате переболевшим ковидом
В начале апреля россиянам массово прислали на электронную почту письма с информацией, что переболевшие коронавирусом могут получить денежную компенсацию.

Россиян предупредили о фейковой выплате переболевшим ковидом. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт платформы ОНФ «Мышеловка» Евгения Лазарева рассказала о новом виде мошенничества. В начале апреля россиянам массово прислали на электронную почту письма с информацией, что переболевшие коронавирусом могут получить денежную компенсацию.

Для этого надо зайти на сайт «Портал здравоохранения граждан СНГ», и ввести свои данные — имя, адрес проживания, электронную почту и доход за последний месяц. После этого пройти платную регистрацию и ввести данные банковской карты.

Эксперт Лазарева отметила, что мошенники могут снять с карты весь остаток и даже уйти в минус. Чтобы пользователь не обратился в банк, мошенники указывают, что там возьмут комиссию. По словам Лазаревой, это известная манипуляция — давление на жадность.

Эксперт напомнила, что все выплаты от государства можно получить только на портале госуслуг.