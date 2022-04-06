Посольство России связало инцидент в Бухаресте с провокацией в Буче

Мужчина погиб. Никто из сотрудников посольства не пострадал.

Посольство России в Румынии подтвердило инцидент в Бухаресте, во время которого мужчина пытался протаранить ворота дипмиссии, а затем поджег себя. Ситуацию связали с антироссийской истерией, передает РИА Новости .

На сайте дипмиссии говорится, что мужчина совершил акт «в связи о срежиссированной провокацией в городе Буча».

Мужчина погиб. Никто из сотрудников посольства не пострадал.

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин сообщил, что злоумышленник перед инцидентом загрузил в багажник и салон канистры с горючим. Он поджег бензин, когда его попытались вытащить из машины после столкновения.

Напомним, инцидент произошел утром в среду, 6 апреля.