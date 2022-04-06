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В Румынии автомобиль врезался в забор посольства России и загорелся
В машине, которая врезалась в забор, был только водитель.

В Бухаресте в забор посольства России врезался автомобиль. Машина загорелась, водителя спасти не удалось, сообщил местный телеканал Digi 24, передает РИА Новости.

Пожар произошел утром в среду, 6 апреля. В машине, которая врезалась в забор, был только водитель.

Местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что авария могла быть преднамеренной. Обстоятельства установят криминалисты.