В Румынии автомобиль врезался в забор посольства России и загорелся

В машине, которая врезалась в забор, был только водитель.

В Бухаресте в забор посольства России врезался автомобиль. Машина загорелась, водителя спасти не удалось, сообщил местный телеканал Digi 24, передает РИА Новости .

Пожар произошел утром в среду, 6 апреля. В машине, которая врезалась в забор, был только водитель.

Местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что авария могла быть преднамеренной. Обстоятельства установят криминалисты.