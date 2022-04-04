Полиция установила личность рязанца, «напавшего» на машину в Песочне

В ближайшее время его доставят в отделение для дальнейшего разбирательства.

Полиция установила личность рязанца, «напавшего» на машину в Песочне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полиции уточнили, что к ним не поступало заявлений и сообщений. Вместе с этим, в ведомстве зарегистрировали инцидент по информации из интернета.

«ОМВД России по Октябрьскому району Рязани проводится проверка. Личность данного мужчины установлена. В ближайшее время будет доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 4 апреля, рязанцы выложили в соцсети видео, где полуголый мужчина сидит на проезжей части. Позже появилась информация, что он разбил стекло, а также несколько раз ударил ногами по автомобилю.