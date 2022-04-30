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В Чите мужчина с ружьем забаррикадировался в своей квартире вместе с трехлетним сыном
Мужчина порезал руку ножом соседу и закрылся в квартире с ребенком. Он стал кричать, что застрелит сына из обреза.

В Чите мужчина с ружьем забаррикадировался в своей квартире вместе с трехлетним сыном. Об этом сообщил SHOT.

35-летний мужчина после ссоры с женой выгнал ее из дома. На крики прибежал 27-летний сосед, который попытался заступиться за женщину.

Мужчина порезал ему руку ножом и закрылся в квартире с ребенком. Он стал кричать, что застрелит сына из обреза.

Информация уточняется.