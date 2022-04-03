Рязанская птицефабрика сбрасывала стоки в бассейн Оки
Рязанская птицефабрика сбрасывала сточные воды в ручей Крапивня, бассейн притоков Оки, без утвержденных органами Росприроднадзора нормативов допустимых сбросов. Природоохранная прокуратура внесла руководителю организации представление.
Рязанская птицефабрика сбрасывала сточные воды в ручей Крапивня, бассейн притоков Оки, без утвержденных органами Росприроднадзора нормативов допустимых сбросов. Об этом сообщает Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура.
Природоохранная прокуратура внесла руководителю организации представление.
Мер к устранению нарушений своевременно принято не было, природоохранный прокурор обратился в суд.
Рязанский районный суд удовлетворил требования прокурора. На предприятие возложили обязанность получить разрешение на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.
Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры.