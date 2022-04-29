Журналист РЗН. инфо узнал цены на оставшиеся в автосалонах города машины

РЗН. инфо выяснил, как менялись цены на машины с начала спецоперации на Украине и за сколько сейчас можно купить ту или иную модель в салонах города

Журналист РЗН. инфо выяснил, как менялись цены на машины с начала спецоперации на Украине и за сколько сейчас можно купить ту или иную модель в салонах города. Лучшие предложения — в нашем обзоре.

Наиболее доступным для рязанцев автомобилем остается хэтчбек LADA Granta. Его можно приобрести за 898 100 рублей у официального дилера LADA на Куйбышевском шоссе.

Цены на LADA Vesta в том же шоу-руме начинаются от 1 121 900 рублей. К примеру, LADA Vesta в исполнении Comfort Light с объемом двигателя 1.6 л на механике стоит от 1 168 000 рублей.

Официальный дилер Hyundai («Регион 62» на Куйбышевском шоссе) объявил о распродаже автомобилей. Hyundai Solaris здесь можно приобрести от 1 270 000 рублей.

По сути, дилеры вернулись к ценам января. В марте-начале апреля такой автомобиль стоил дороже на 360 000 рублей. По словам менеджера, на складе имеется практически весь модельный ряд: Solaris, Creta, Tucson, Santa Fe, Palisade, Sonata, Elantra.

Немного дороже придется заплатить за Hyundai Solaris от другого официального дилера (ООО «Автоимпорт», Московское шоссе, 22б) — от 1 414 000 рублей.

За 1 545 000 рублей можно купить УАЗ Патриот (ООО «Ле-Ман», Московское шоссе).

В салоне ŠKODA на улице Есенина ценников нет. Со слов менеджера, ŠKODA Rapid на механике в самой простой комплектации можно купить от 1 490 000 рублей. Это на 200-300 тысяч рублей дешевле, чем в марте.

Volkswagen Polo у официального дилера Volkswagen на той же улице Есенина в марте стоил 2 200 000 рублей. Сейчас цена существенно понизилась. Автомобиль на механике в скромной комплектации выставляется за 1 620 900 рублей.

«Китаец» Chery продается по цене от 1 659 900 рублей (ООО «РУСАВТО», Куйбышевское шоссе).

Более дорогой вариант из Поднебесной — Haval Jolion от 1 899 000 рублей (ООО «Ле-Ман», Московское шоссе).

Стоимость Kia Seltos заявляется от 1 926 900 рублей («Автоимпорт-КИА», Куйбышевское шоссе). При этом в шоу-руме стоит модель за 3 000 000 с объемом двигателя 1.6 л, полным приводом и коробкой «автомат». В начале апреля она стоила на 250 000 рублей дороже.

Peugeot 2008 стоит от 2 607 000 рублей. Со слов менеджера, это цена 2021 года (ООО «Ле-Ман», Московское шоссе).

Из автомобилей свыше трех миллионов отметим Toyota Camry от 3 417 000 рублей (ООО «СМАРТ», Куйбышевское шоссе). Дилер обращает внимание, что запас машин невелик.

Mitsubishi Pajero Sport продается за 4 299 000 рублей (ООО «М-Центр», Куйбышевское шоссе). Как пояснил менеджер, две недели назад цена была на 837 000 рублей дороже.

Наибольший разбег цен наблюдается на вторичном рынке. По словам менеджера салона автомобилей с пробегом, стоимость в среднем снизилась на 100-150 тысяч рублей (ГК «Автоимпорт», Есенина). Склад автомобилей очень большой.

В некоторых салонах менеджеры предлагали посмотреть автомобили с тест-драйва. Их сейчас выставили на продажу.

Отметим, по словам автоэкспертов, стоимость машин в конкретном салоне зависит исключительно от потребности дилера в наличных деньгах. Многие продавцы ушли в режим выжидания, специально установив высокие цены. Другие, напротив, начали привлекать клиентов выгодными предложениями, чтобы ускорить оборот товара. В отдельных случаях продавцы скрывают цены, обговаривая условия сделки индивидуально с каждым клиентом.

Во многих рязанских салонах менеджеры во время общения подчеркивали, что в конце мая ожидают возврат мартовских цен из-за отсутствия поставок.

Напомним, эксперты поделились с РЗН. инфо информацией об ограниченных запасах автомобилей в салонах дилеров и дефиците импортных запчастей.