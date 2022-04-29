В полиции рассказали подробности ДТП в Канищеве

В нем пострадали три человека.

Полиция рассказала подробности аварии в Канищеве. Информация появилась на сайте регионального УМВД .

ДТП произошло в четверг, 28 апреля, примерно в 17:05, около дома № 21 по улице Бирюзова.

По предварительным данным, 65-летний рыбновец на Kia Sportage не выбрал безопасную скорость. Из-за этого мужчина не справился с управлением и врезался в стоявшую у края дороги «ГАЗель». От удара микроавтобус отбросило на припаркованный впереди Kia Rio.

Пострадали три пассажирки Kia Sportage — 60, 41 и 11 лет. Им оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.