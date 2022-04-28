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В рязанской облдуме обсудили результаты независимой оценки качества оказания услуг в организациях соцсферы
Исполняющий обязанности зампреда правительства Рязанской области Валерий Емец представил отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания за 2021 год.

В среду, 27 апреля, на заседании рязанской областной думы исполняющий обязанности зампреда правительства Рязанской области Валерий Емец представил отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания за 2021 год.

В Рязанской области эта работа ведется с 2013 года. Основные критерии — открытость и доступность информации об организациях социальной сферы, комфортность условий предоставления социальных услуг, доступность для инвалидов. В 2021 году проверка качества оказания услуг проходила в учреждениях охраны здоровья, образования и культуры. Емец пояснил, что учреждения соцобслуживания не оценивались, так как они прошли независимую оценку в 2019 и 2020 году.

По результатам проверки выявили ряд недостатков: недостаточные условия для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, отсутствие навигации и необходимой информации на официальных сайтах и стендах организаций. Исходя из этой информации в организациях утвердили планы по устранению недочетов, а также приняли меры поощрения или воздействия.

Валерий Емец рассказал, что по итогам проверок прошлых лет власти осуществляют мониторинг обозначенных проблем. Результатом является повышение качества предоставления услуг, а составленный по итогам оценки рейтинг позволяет гражданам обращаться в лучшие учреждения региона.