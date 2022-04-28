В Рязани полицейские проверяют личный и общественный транспорт

В пресс-службе регионального УМВД информацию подтвердили. Там отметили, что в настоящее время правоохранители проводят оперативно-профилактические рейды.

В Рязани полицейские проверяют личный и общественный транспорт. Об этом в четверг, 28 апреля, РЗН. инфо сообщили читатели.

В пресс-службе регионального УМВД информацию подтвердили. Там отметили, что в настоящее время правоохранители проводят оперативно-профилактические рейды. Они проходят во всех районах города.