Украинские военные обстреляли гуманитарную колонну под Белгородом

Гумпомощь возвращалась из Харьковской области. По словам волонтеров, их обстреляли в населенном пункте Журавлевка из минометов.

Украинские военные обстреляли гуманитарную колонну под Белгородом. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на добровольцев, находившихся в колонне.

Гумпомощь возвращалась из Харьковской области. По словам волонтеров, их обстреляли в населенном пункте Журавлевка из минометов.

«Мы видели попадание в жилые дома и поле. Некоторые кадры я смогла снять на видео», — рассказала собеседница агентства

Волонтеры рассказали, что украинские военные видели их, когда те общались с местными жителями и разгружали гуманитарные грузы. Они предположили, что на обратном пути их хотели уничтожить, несмотря на то, что в их делегации был только один вооруженный человек.

Они рассказали, что немного отстали от основной колонны и видели, как в 100 метрах от них взрываются мины.