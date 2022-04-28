Рязанский театр кукол показал спектакль-концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя»

Зрители смогут увидеть постановку 4 мая в 19:00. Билеты также можно купить по «Пушкинской карте».

Военно-патриотический литературно-музыкальный спектакль «Нам дороги эти позабыть нельзя» рязанского театра кукол рассказывает о временах Великой Отечественной войны. Премьера спектакля состоялась 8 мая 2017 года.

«Музыкальный спектакль называется так не случайно, его лейтмотивом стала тема памяти — но не „статичной“, к которой мы порой привыкаем как к клише, уходя все дальше от той героической эпохи, а памяти живой, с погружением в ту атмосферу и взглядом изнутри на жизнь и чувства тогдашних… в одночасье повзрослевших мальчишек и девчонок», — рассказали в театре.

В ходе постановки зрители смогут увидеть, как великая Победа воспринимается в современном мире.

Отмечается, что через весь спектакль проходит лирическая линия любви, благодаря чему действие не перегружено темой страдания, а пронизано духом самоотдачи и светлой веры в Победу.

Зрители смогут увидеть постановку 4 мая в 19:00. Билеты также можно купить по «Пушкинской карте».