Рязанский театр кукол показал спектакль-концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя»

Военно-патриотический литературно-музыкальный спектакль «Нам дороги эти позабыть нельзя» рязанского театра кукол рассказывает о временах Великой Отечественной войны. Премьера спектакля состоялась 8 мая 2017 года.
«Музыкальный спектакль называется так не случайно, его лейтмотивом стала тема памяти — но не „статичной“, к которой мы порой привыкаем как к клише, уходя все дальше от той героической эпохи, а памяти живой, с погружением в ту атмосферу и взглядом изнутри на жизнь и чувства тогдашних… в одночасье повзрослевших мальчишек и девчонок», — рассказали в театре.
В ходе постановки зрители смогут увидеть, как великая Победа воспринимается в современном мире.
Отмечается, что через весь спектакль проходит лирическая линия любви, благодаря чему действие не перегружено темой страдания, а пронизано духом самоотдачи и светлой веры в Победу.
Зрители смогут увидеть постановку 4 мая в 19:00. Билеты также можно купить по «Пушкинской карте».