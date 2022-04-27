В зале ожидания на «Рязани-2» в рамках флешмоба исполнили песню «Катюша»

Флешмоб в рамках акции «Песни Победы» провели артисты Рязанского государственного академического русского народного хора имени Попова, ансамбли «Крылатая пехота» и «Контакт», а также вокальный ансамбль регионального УМВД.

В зале ожидания на «Рязани-2» в рамках флешмоба исполнили песню «Катюша». Ролик засняли и выложили в группе «Новости Рязани Вконтакте» в среду, 27 апреля.

Флешмоб в рамках акции «Песни Победы» провели артисты Рязанского государственного академического русского народного хора имени Попова, ансамбли «Крылатая пехота» и «Контакт», а также вокальный ансамбль регионального УМВД.

Участники под видом пассажиров исполнили песню «Катюша» без музыкального сопровождения.

По словам худрука Рязанского академического русского народного хора Светланы Суховой, песню выбрали не случайно. «Катюша» — самая популярная песня времен ВОВ.

Акция «Песни Победы» пройдет с 1 по 9 мая в соцсетях. Снятый видеоролик распространят среди творческих коллективов страны, сотрудников «РЖД» и других организаций с призывом к участию в акции.